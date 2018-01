Dato per scomparso 13 anni fa: ritrovato satellite della Nasa

Martedì 30 Gennaio 2018, 13:10

Era stato dato per disperso 13 anni fa, adesso è stato ritrovato: è il satellite della Nasa Image (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration), progettato per l'osservazione della Terra, in particolare delle aurore. A individuarlo è stato inizialmente un astrofilo, Scott Tilley, mentre scandagliava il cielo a caccia di segnali radio di satelliti spia. Poi è arrivata anche la conferma ufficiale della Nasa, che ha stabilito un primo contatto con il 'dispersò attraverso 5 sue antenne. Gli scienziati dell'Agenzia spaziale americana stanno ora tentando di comunicare con Image, nel tentativo di recuperarne i dati. L'impresa, però, si sta rivelando più complicata del previsto: a distanza di anni, infatti, la tecnologia usata dal satellite è ormai superata e gli scienziati della Nasa non riescono più a parlare la sua stessa lingua.Lanciato nel 2000 e progettato per operare solo due anni, Image ha trasmesso dati fino al 2005, quando ha interrotto ogni comunicazione. La sua missione è studiare la magnetosfera, una sorta di scudo protettivo creato dal campo magnetico terrestre contro le particelle cariche provenienti dal vento solare. L'interazione di queste particelle con l'atmosfera e il campo magnetico crea colorate aurore polari, corone di luce di cui Image ci ha restituito spettacolari immagini. Per Patricia Reiff, membro dello staff scientifico originale della missione, «la Nasa, attraverso l'Università di Berkeley, sta tentando di mettersi in contatto con Image grazie a un vecchio software. Speriamo tutti - ha concluso - di recuperare i suoi dati: Image ha infatti un punto di vista privilegiato per l'osservazione delle aurore».