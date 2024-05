Robert Fico ​non è più in pericolo di vita, l'annuncio del vice premier slovacco: la prognosi

Il primo ministro slovacco Robert Fico non è più in pericolo di vita dopo l'attentato di mercoledì scorso. Lo fa sapere un ministro slovacco.

Slovacchia, in tribunale il sospettato dell'aggressione a Fico

La prognosi

L'ultima prognosi del primo ministro slovacco Robert Fico è positiva. Ma il leader populista resta in terapia intensiva nell'ospedale Roosvelt di Banska Mistrica, nel centro della Piccola Repubblica. Nelle stesse ore in cui si diramava il nuovo bollettino medico, Juraj Cintula, il 71enne che ha sparato a sangue freddo mercoledì scorso mentre tendeva la mano al premier per farsi notare, è comparso davanti al tribunale speciale di Pezinok, dove ha dichiarato di essere colpevole. Per lui è stato disposto il carcere cautelare: gli inquirenti ritengono che il suo profilo faccia pensare «a un pericolo di fuga e alla possibile reiterazione dell'attività criminale». E per il suo gesto - ha esploso ben 5 colpi di cui 4 hanno centrato Fico provocando «due ferite leggere, una media e una grave», come ha fatto sapere il governo - rischia da 25 anni all'ergastolo.

Il parere dei medici

«Se i proiettili lo avessero preso solo un paio di centimetri più in alto, avrebbero centrato il fegato del premier», ha spiegato ancora il politico che adesso assumerà la guida del Paese.

Il profilo dell'aggressore

Fa discutere anche il profilo dell'aggressore, alla luce delle diverse impressioni circolate su di lui. Il sito Seznam.cz di Levice ne ha riportate diverse e in contrasto fra loro. «Un uomo gentile, simpatico, educato, alla mano. Un sognatore così sorridente. L'ultima persona che avrei immaginato potesse tentare di uccidere il premier ", per Jozef Sajtlava, 66 anni, vicino di casa dell'attentatore. Ma c'è anche chi riferisce di averne sempre avuto soggezione: «Ogni volta che lo vedevo, lo evitavo. Quando mi passava accanto, preferivo aggirarlo. Aveva una specie di follia negli occhi», racconta la 24enne Anezka Predmestska. Secondo altri media locali Cintula in passato si era impegnato politicamente contro Robert Fico. E la tv Markíza ha scritto che l'uomo aveva protestato alla fine di aprile contro il governo in una riunione a Dolna Krupa, vicino a Trnava. Il quotidiano DennikN ha riferito, citando il giornalista investigativo ungherese Szabolcs Panyi, che l'uomo si era incontrato in passato col gruppo filorusso Coscritti slovacchi, organizzato secondo le regole militari. Nel 2016, secondo il giornale, hanno condiviso una foto su Facebook che mostra anche l'attentatore. Ma la polizia ha ridimensionato: «Ha partecipato in passato ad azioni dei paramilitari, ma non faceva parte di alcuna frangia estremista».