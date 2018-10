Rodrigo Alves, il Ken umano arrestato in Germania: ecco cos'è successo

Giovedì 11 Ottobre 2018, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 15:30

Una disavventura per Rodrigo Alves, la webstar nota in tutto il mondo col soprannome di Ken umano. Il modello anglo-brasiliano, è infatti stato arrestato in Germania dalla polizia.Rilasciato dopo poche ore, Rodrigo Alves era stato fermato per le strade di Berlino da alcuni agenti, che gli avevano chiesto di presentare un documento di identità. La foto sul passaporto, però, risale evidentemente a parecchie operazioni fa, visto che oggi il 'Ken umano' è decisamente irriconoscibile.Proprio per questo motivo, come documentato dallo stesso Rodrigo Alves su Instagram Stories, sono scattate le manette. Trattenuto in questura per qualche ora, Rodrigo Alves è stato invitato a rifare il passaporto, con una foto recente, prima di poter far ritorno a Londra. Una volta giunto in ambasciata, il Ken umano ha avuto la possibilità di risolvere la piccola grana con la legge tedesca: il passaporto è già pronto.