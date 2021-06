Brasile, Rogerio Caboclo sospeso dopo l'accusa di molestie sessuali

Scossone per il calcio sudamericano a una settimana dai via della Copa America, spostata proprio dall'Argentina al Brasile (con tanto di polemiche) a causa dei numeri della pandemia. Rogerio Caboclo, presidente della Federazione brasiliana, è stato sospeso per 30 giorni per l'accusa di molestie sessuali.

Federcalcio brasiliana ha spiegato in una nota di aver «ricevuto domenica pomeriggio la decisione della Commissione etica calcistica brasiliana che sospende temporaneamente (per un periodo iniziale di 30 giorni) il presidente Rogerio Caboclo dall'esercizio delle sue funzioni». Caboclo, che nega e respinge ogni tipo di accusa, è stato segnalato alla Commissione etica venerdì da un dipendente che lo ha accusato di diversi episodi di molestie sessuali e morali negli ultimi mesi, secondo Globo Esporte.

L'annuncio a sorpresa della scorsa settimana che il Brasile avrebbe ospitato il torneo al posto di Argentina e Colombia ha scatenato una valanga di critiche nel paese, uno dei più colpiti al mondo dalla pandemia di Covid-19. Venerdì il sindaco di Rio de Janeiro ha dichiarato che non esiterà a cancellare le partite in programma nella sua città se la pandemia dovesse peggiorare. Rio ospiterà la prima delle otto partite di Copa, tra Argentina e Cile di Lionel Messi, il 14 giugno. La Copa, già posticipata di 12 mesi a causa della pandemia, avrebbe dovuto essere ospitata da Colombia e Argentina. Ma la confederazione sudamericana (CONMEBOL) ha bocciato la prima il mese scorso a causa delle violente proteste antigovernative e la seconda a causa dell'ondata di Covid-19.