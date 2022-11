Roma, giovani ucraini convincono un italiano filorusso a rimuovere la bandiera della Russia

Un gruppo di giovani ucraini ha convinto un italiano filorusso a rimuovere la bandiera della Russia.

La storia ha fatto il giro dei social grazie alla video testimonianza di uno dei ragazzi: il video postato su TikTok ha totalizzato quasi un milione di visualizzazioni.

I protagonisti di questa storia sono diversi: c’è un gruppo di ucraini schierati contro l’ideologia russa, un italiano e una bandiera della Russia. L’ambientazione è la città magica, la capitale d’Italia, Roma.

Qualche settimana fa dei giovani provenienti dall’Ucraina passeggiavano tra le vie del capoluogo del Lazio quando alzando la testa hanno notato una bandiera russa affissa sul balcone di una delle case del palazzo.

I giovani ucraini hanno deciso così di risalire al proprietario per chiedergli di rimuovere la bandiera che per l’Ucraina rappresenta il popolo invasore del Paese.

La storia è stata documentata attraverso un video pubblicato su TikTok dall’utente pasha_stafff.

All’interno del video si può vedere una ragazza del gruppo ucraino che racconta cosa sta succedendo: «Abbiamo trovato una casa su cui era appesa una bandiera russa. In segno di protesta le abbiamo lanciato delle uova contro, poi abbiamo trovato un nome russo sul citofono, abbiamo chiamato e chiesto di togliere la bandiera. La voce poi ha risposto che ci avrebbe aperto per farci entrare e tirarla da soli».



Nel momento in cui i ragazzi ucraini sono saliti i loro occhi erano esterefatti: ad aprire la porta non era un russo ma bensì un italiano con indosso una maglietta con sopra la lettera «Z» – simbolo disegnato perlo più sui carrarmati russi delle forze armate orientali.

L’uomo italiano ha iniziato una discussione con i ragazzi ucraini: «Qui in Italia c’è la democrazia. Gli ucraini sono nazisti. Da otto anni fate guerre e bombardate il Donbass». Le parole nel video non sono chiare e alcune parti sono state tagliate da pasha_stafff che ha caricato il contenuto. Il video poi si conclude con la voce della ragazza ucraina che esclama «non c’è russa flag», inquadrando il balcone dell’uomo filorusso che ha deciso di rimuovere la bandiera della Russia.