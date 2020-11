Romania, incendio nel reparto di terapia intensiva: dieci morti in ospedale, erano tutti pazienti Covid

È di dieci morti e sette feriti in condizioni gravi il bilancio non ancora definitivo dell'incendio divampato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Piatra Neamt, nel nord est della Romania. Le fiamme si sono sviluppate verso le 18.30 di sabato, nell'ala dove erano ricoverati 16 pazienti affetti da Covid-19, e tutte le vittime erano contagiate dal coronavirus. Ancora sconosciute le cause dell'incendio, domato poi dai vigili del fuoco. Tra i feriti gravi anche il medico di turno.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Austria, il Paese dove il virus corre di più al mondo:... IL LOCKDOWN Covid, Di Maio: «Ora nessuna ragione per il lockdown, curva... L'EPIDEMIA Covid, studio dell'Istituto di tumori di Milano e...

Un incendio è divampato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Piatra Neamt, nel Nord-est della #Romania. Il bilancio, non ancora definitivo, è di dieci morti e sette feriti. Tutte le vittime erano pazienti malati di #Covid19 e intubati. pic.twitter.com/2eGFP9bEuD — Atlantide (@Atlantide4world) November 14, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA