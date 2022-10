Ruba 160 euro di polpo congelato al supermercato, arrestato dalla polizia

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia per aver tentato di rubare delle confezioni di polpo congelato al supermercato, in Portogallo.

Come racconta CM, il sospettato ha nascosto, infatti, tre scatole di pesce nel suo zaino e ha cercato di uscire dal supermercato senza pagare la merce.



La Polícia de Segurança Pública ha arrestato l'uomo che ha tentato di mettere a punto l'anomalo furto del valore approssimativo di 160 euro. Il fatto è avvenuto a Porto e è stato facile risalire al responsabile grazie al sistema di videosoveglianza del negozio.