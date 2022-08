Salman Rushdie, l'aggressore è Hadi Matar: su Facebook post a sostegno dell'Iran e dell'Islam sciita

È Hadi Matar l'uomo che ha aggredito lo scrittore Salman Rushdie a New York. Secondo il racconto dei testimoni, indossava una mascherina nera, si è alzato dalla platea, è saltato sul palco e si è avventato sullo scrittore colpendolo «al collo e almeno una volta all'addome», in base alla ricostruzione della polizia. Colpito anche il moderatore della conferenza, Ralph Henry Reese, che è stato dimesso dall'ospedale qualche ora dopo.

Hadi Matar

Hadi Matar, 24 anni, è del New Jersey. Attualmente è sotto la custodia della polizia dello Stato di New York mentre Rushdie è ricoverato in ospedale. Sono emerse foto e informazioni sul sospetto estremista musulmano accusato di aver ripetutamente accoltellato lo scrittore Salman Rushdie (accusato di blasfemia) nella parte occidentale di New York. Matar è di Fairview, NJ, ha pubblicato su Facebook numerosi post a sostegno dell'Iran e dell'Islam sciita.