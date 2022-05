Russi rubano mezzi agricoli da 5 milioni di dollari dall'Ucraina, poi scoprono che sono stati disabilitati

Dopo aver conquistato Melitopol, città sud-orientale dell'Ucraina, sono cominciate le razzie dei russi. Non solo nel museo, dove sono stati sottratti i preziosi tesori degli antichi Sciti. Le truppe di Putin hanno anche assaltato un concessionario di attrezzature agricole, sottraendo componenti dal valore di 5 milioni di dollari. Ma dopo averle spediti in Cecenia (per oltre 1.000 chilometri), si sono accorti che non potevano utilizzarli. Il motivo? Sono stati disabilitati a distanza e resi inutilizzabili. Lo svela la "Cnn", dopo aver parlato con uomo d'affari ucraino della zona.

APPROFONDIMENTI LE RELAZIONI Italia-Russia, come la guerra ha cambiato i rapporti dal gas alla... LO SCENARIO I soldati russi hanno un «crollo psicologico».... LA GUERRA Ivan Vavassori lascia l'Ucraina: «Sono stufo, ho fatto del...

Armi all'Ucraina, dagli Stati Uniti al Canada: così l'artiglieria dell'Occidente può cambiare le sorti della guerra

Cosa è successo

L'attrezzatura è stata rimossa da una concessionaria Agrotek a Melitopol, che è stata occupata dalle forze russe dall'inizio di marzo. Inizialmente sono state rubate due mietitrebbie, un trattore e una seminatrice. Nelle settimane successive i russi sono passati al resto, arrivando fino a 27 macchine agricole. Uno dei camion utilizzati per il trasporto, ripreso dalla telecamere di sicurezza, aveva una "Z" bianca dipinta sopra e sembrava essere un camion militare.

La sofisticatezza dei macchinari, dotati di GPS, ha permesso di seguirne il percorso. Il camion è stato rintracciato l'ultima volta nel villaggio di Zakhan Yurt in Cecenia. L'attrezzatura può anche essere controllata a distanza. «Quando gli invasori hanno portato le mietitrici rubate in Cecenia, si sono resi conto che non potevano nemmeno accenderle, perché le mietitrebbie erano bloccate a distanza», ha detto il contatto alla Cnn. «Sembra che i ladri abbiano trovato consulenti in Russia che stanno cercando di aggirare la protezione», spiega ancora l'uomo d'affari ucraino.