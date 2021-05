Russia, uomo accoltella e uccide 3 persone a Ekaterinburg, arrestato: è ferito

Un uomo armato con un coltello ha attaccato i passanti in mattinata nel parco vicino alla stazione ferroviaria di Ekaterinburg (Russia), uccidendo tre persone. Lo riferisce la testata E1.ru, ripresa da Meduza. La scena è stata isolata da agenti di polizia e membri della Guardia Nazionale. Secondo testimoni oculari, si sono sentiti spari nella zona. L'aggressore sarebbe stato arrestato, ma ha cercato di attaccare le forze di sicurezza ed è stato ferito. Al momento non si hanno altri dettagli.

Gli spari

Gli agenti di polizia hanno arrestato l'uomo che ha attaccato le persone con un coltello nei pressi di una stazione ferroviaria a Ekaterinburg, ha detto il capo del servizio stampa della direzione principale del ministero dell'Interno russo nella regione di Sverdlovsk, Valery Gorelykh. «Quando gli agenti di polizia arrivati sulla scena hanno tentato di arrestare il sospetto, l'uomo, armato di un coltello, ha cercato di attaccare i rappresentanti del ministero dell'Interno. Di conseguenza, hanno dovuto usare le armi di servizio. Prima è stato sparato un colpo di avvertimento in aria, dopo di che è stato sparato un secondo colpo verso l'uomo», ha detto.

Gorelykh ha aggiunto che l'aggressore è stato ferito e portato in ospedale. Si sta lavorando per identificare le persone uccise e intervistare i testimoni oculari. Il dipartimento regionale del Comitato Investigativo russo ha confermato che tre persone sono state uccise nell'attacco.

Abuso di alcol

Il triplice omicidio a Ekaterinburg sarebbe nato da «un alterco scatenato dal consumo condiviso di alcol in un parco vicino al terminal ferroviario di Ekaterinburg a seguito del quale tre uomini sono stati uccisi»: lo afferma un comunicato del Comitato investigativo russo, le cui indagini sono ancora in corso. Non è ancora chiaro - si legge nel comunicato citato da Interfax - se gli uccisi fossero passanti o parte del gruppo dell'assassino.