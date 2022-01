Russia, allarme del New York Times: «Putin potrebbe spostare armi nucleari vicino alle coste Usa»

Armi nucleari russe vicino ai confini statunitensi. È una delle ipotesi che il governo russo sta prendendo in considerazione, secondo quanto risulta al New York Times, a dimostrazione di quanto sta salendo la tensione sotterranea fra i due Paesi. Il New York Times sottolinea come Putin ha «indicato questo approccio» nell'ultimo anno mettendo in guardia come in caso di superamento della «linea rossa» da parte dell'Occidente la risposta sarebbe stata inaspettata.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Stati Uniti contro Russia, scoppia la guerra del gas: Washington in... TENSIONI Ucraina, Usa: «Putin prepara il pretesto per... IL GOVERNO USA Biden, 2022 pieno di sfide: un anno dopo Trump non ha più scuse

Gas, Europa a rischio blackout, ecco perché: inverno rigido e scorte energetiche basse

nuclear missiles feel like an overreaction to colleges loosening their rules, but go off russia pic.twitter.com/gXUPnzBMEY — maddie (@maddiemeters) January 16, 2022

Stati Uniti contro Russia, scoppia la guerra del gas: Washington in soccorso dell'Ue

Le mosse della Russia

La Russia potrebbe quindi spostare le sue armi nucleari posizionandole non lontano dalle coste americane, ricreando uno scenario che rievoca la crisi dei missili cubani del 1962. È questa, riporta il New York Times, una delle misure ventilate da funzionari russi a margine delle trattative fra Mosca e i Paesi occidentali della scorsa settimana nel caso le richieste di Vladimir Putin non fossero soddisfatte. «Alcuni suoi funzionari hanno suggerito che potrebbe perseguire gli interessi di sicurezza della Russia in modalità» diverse: «Ci sono stati suggerimenti, mai esplicitati, che le armi nucleari potrebbero essere spostate» afferma il Nyt. Lo scorso novembre infatti lo stesso Putin aveva suggerito che la Russia avrebbe potuto dispiegare missili sottomarini ipersonici a una distanza da poter colpire Washington. Il presidente russo ha più volte ripetuto che la prospettiva di un'espansione militare occidentale in Ucraina pone un inaccettabile rischio perché potrebbe essere usata per lanciare attacchi nucleari contro Mosca con solo pochi minuti di avvertimento. La Russia, aveva detto, avrebbe potuto fare lo stesso.