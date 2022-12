Russia, aumentano le cause in tribunale per «l'eredità» dei baby-soldati

Molti giovani russi sono spinti a prendere parte alla guerra dalle proprie famiglie. Perché? Se i baby-soldati muoiono l’assicurazione spetta ai familiari più stretti. Spesso però molti padri rivendicano i soldi «dell’eredità» senza aver cresciuto i propri figli, appellandosi al «dirittto di sangue».

«Io sono tuo padre»

In Russia ci sono sempre più casi in cui i parenti non possono ricevere «l'eredità» dall’assicurazione stipulata dai propri figli prima di andare in guerra.

A Khakassia è in corso una battaglia legale tra i genitori di Bogdan Fotin, un soldato a contratto di 26 anni morto in Ucraina nell'estate del 2022. Il padre di Fotin ha ricevuto metà del risarcimento dovuto ai parenti del militare deceduto, ma la madre di Bogdan afferma che il suo ex marito ha lasciato la famiglia più di 20 anni fa e non ha effettivamente preso parte alla crescita di suo figlio.

«Ho pensato più volte di dare a mio figlio il mio cognome: a lui l’idea non dispiaceva perché il padre è stato una grande assenza nella sua vita. Così sulla tomba ora c’è scritto il mio cognome», spiega la mamma di Bogdan alla testata russa Sibreal.

A San Pietroburgo, una nonna non ha potuto ricevere un risarcimento per il nipote defunto, poiché non è una sua parente stretta. La madre del soldato è stata uccisa quando aveva 18 anni, quindi suo padre, che, secondo sua nonna, non ha preso parte alla crescita di suo figlio, riceverà un risarcimento.

Nella regione di Transbaikalia, la madre del soldato a contratto di 21 anni Vladislav Badrutdinov, morto in Ucraina, ha intentato una causa contro il suo ex marito: l’uomo ha rivendicato parte dei soldi erogati dall’assicurazione alla madre. La donna non ha accettato: «Non è stato molto presente con nostro figlio dopo il divorzio».

Nella regione di Volgograd, la sorella del paracadutista russo Valery Kovalenko, morto in Ucraina, ha scritto una dichiarazione alla procura contro la zia per aver prelevato dal suo conto dieci milioni di risarcimento per la morte del nipote, con il quale, secondo il suo sorella, non ha nemmeno comunicato.

Nella stessa regione è scoppiato uno scandalo sui pagamenti tra i genitori del defunto militare Sergei Semenov. Il padre, per sua stessa ammissione, non ha allevato il figlio e, come dice la madre, ne ha persino rifiutato il nome. Tuttavia, non rifiuterà i soldi per la sua morte. «Spero che attraverso il tribunale saremo in grado di dimostrare che ha eluso l'istruzione del figlio e dimostreremo che non ha diritto ai pagamenti. E deve restituire il denaro che è già stato ricevuto ed è sul conto», afferma la nonna di Semenov.

Nel frattempo, il 1° novembre, il tribunale distrettuale Frunzensky di Saratov, esaminando un caso simile, ha privato un uomo del diritto al sostegno sociale in relazione alla morte di suo figlio, il soldato Shamil Bilyanov, in Ucraina. Sua madre, che ha avviato l'esame del caso, ha dichiarato che durante la vita di suo figlio suo padre non lo ha cresciuto, non ha pagato gli alimenti e non ha aiutato finanziariamente in alcun modo. Il tribunale si è schierato dalla parte della donna, privando il padre di tutti i pagamenti previsti dalla legge.