Covid, in Russia «151mila ricoverati, situazione tesa in grandi città»: rilevato un caso di variante Delta Plus

In Russia la terza ondata di contagi da Covid-19 preoccupa il Paese e sono 152 mila le persone ricoverate in tutto il Paese. A riferirlo è il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, intervenuto in televisione nell'ambito di una riunione della task force covid, riferisce il Guardian, Murashko ha parlato di «situazione tesa, specie nelle grandi città». I posti letto per il Covid, ha spiegato, sono «182mila e i ricoverati 151mila».

Il ministro ha assicurato che vi sono dosi di vaccino sufficienti per immunizzare 32 milioni di persone e che il tasso vaccinazione sta registrando «una crescita significativa». Nelle ultime 24 ore la Russia ha registrato il numero delle vittime più alto dall'inizio della pandemia, 652 persone, superando il precedente record di 635 decessi lo scorso 24 dicembre. A San Pietroburgo, città che ospita senza alcuna restrizione i quarti di finale degli Europei di calcio, sono stati registrati 119 morti. I nuovi casi in Russia sono 20.616.

Variante Delta Plus

Nella giornata di ieri è stato identificato nel Paese un caso di infezione con il ceppo di coronavirus Delta plus . Lo ha detto il capo del Rospotrebnadzor - l'autorità per la Salute - Anna Popova. «Per quanto riguarda la Russia, voglio chiarire che il ceppo riportato la scorsa settimana, e abbiamo controllato tutte le informazioni molto accuratamente, è davvero una variante di Delta plus: una donna aveva questa malattia in forma lieve e tutto è finito qui», ha detto in una riunione del consiglio di coordinamento per la lotta contro l'infezione da coronavirus. Lo riporta la Tass. ​