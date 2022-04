«Putin finanzia i gruppi di estrema destra nei paesi europei»: la denuncia della Commissione Ue

Putin finanzia movimenti di estrema destra nei Paesi europei. Lo sostiene Vera Jourova, vicepresidente della Commissione Ue, intervenendo al Parlamento europeo sul tema proposto dal gruppo S&D: «La Russia sostiene i gruppi di estrema destra, cosa che porta alla polarizzazione nelle società europee. Mosca e i gruppi estremisti europei hanno dei collegamenti tra loro, sappiamo che c'è stata una serie di finanziamenti tra Mosca e questi movimenti. La Commissione sta affrontando l'estremismo di destra in Ue anche attraverso l'Europol».

Raphael Glucksmann, presidente della commissione Inge, attacca: «Marine Le Pen si è venduta a Putin da tempo e può diventare presidente della Francia».

Majorino (Pd): «Salvini e Le Pen dicano che su Putin si sono sbagliati»

«Oggi ho in mente due politici. Il primo è Salvini: per anni spiega che Putin è uno straordinario riferimento, il secondo è Sassoli, dichiarato da Putin ospite non gradito in Russia. Oggi ancora più di ieri questa differenza mostra che non siamo stati tutti uguali. La destra più radicale sovranista è stata il veicolo del progetto di Putin. Noi pretendiamo dai Salvini, dalle Le Pen, che diciate "su Putin abbiamo sbagliato". Pretendiamo che spezziate ogni legame». Lo dice l'eurodeputato Pd, Pierfrancesco Majorino, intervenendo alla plenaria nel dibattito sul legami tra alcuni partiti di destra e la Russia.