Ucraina, Russia vicina al fallimento: il petrolio non si vende più. La possibilità di un default ora al 67%

L’ascesa politica di Vladimir Putin iniziò in concomitanza con la crisi finanziaria del 1998: ora dopo l’invasione dell’Ucraina il presidente russo potrebbe trovarsi a fronteggiare un disastro economico peggiore di quello di 24 anni fa. Come allora, la prospettiva è quella di un default, di uno Stato non più in grado di onorare i propri impegni sul debito. Ma stavolta l’impatto sul fronte interno potrebbe essere peggiore. Il fallimento è una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati