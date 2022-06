Russia, incendio nel più grande impianto di gas della Gazprom. «Ipotesi sabotaggio»

Incendio nel più grande impianto di gas naturale della Gazprom. L'incidente è avvenuto la scorsa notte nella regione di Yamalo-Nenets. A riportare per primo la notizia il canale Telegram "Gaz-Batyushka", dove è stato pubblicato il video. «Il 16 giugno alle 00:30 ora locale, a causa della pressione nella 2a linea del collettore di gas situato tra le unità integrate di trattamento del gas UKPG-7 e UKPG-8V a Urengoyskoye si è verificato un incendio. Dopo l'incendio, la struttura ha smesso immediatamente di funzionare. Le fiamme sono state domate ore dopo e le attività produttive della struttura sono riprese alle 02.50», ha reso noto il servizio stampa di Gazprom Dobycha Yamburg, la società che gestisce l'impianto.

In Russia, di notte è scoppiato un incendio a causa della rottura di una tubazione nel campo di Urengoy nell'Okrug autonomo di Yamalo-Nenets. L'incendio è scoppiato questa notte. Secondo le prime informazioni l'incendio si trova nell'area del GP 8, salto 8832. Gazprom Dobycha Urengoy tra i campi di gas 7-8 è scoppiata una tubatura di 1400 mm. Va ricordato che il giacimento di Urengoy è uno dei più grandi al mondo, secondo per riserve solo a North/South Pars (Qatar/Iran). Le riserve recuperabili del giacimento ammontano a 10 mila miliardi di m3 di gas. Lo scorso agosto, un incendio su larga scala nel complesso chimico-gas di Gazprom a Novy Urengoy ha interrotto le forniture di gas attraverso il gasdotto Yamal-Europa. Ciò ha provocato un'impennata dei prezzi sul mercato europeo del 6%.

Russia's largest gas field on fire



At night, a pipe burst at the Gazprom Dobycha Urengoy site.



The Urengoyskoye field is one of the largest in the world. Recoverable reserves – up to 10 trillion cubic meters of gas. pic.twitter.com/uF4Ct2k9ts

