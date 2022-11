Russia, incendio in un nightclub: crolla il tetto del locale, almeno 13 morti a Kostroma

È di 13 morti il bilancio dell'incendio scoppiato la scorsa notte in un nightclub della città russa di Kostroma, circa 350 km a nordest di Mosca. Lo riporta la Tass, che cita una fonte dei servizi di emergenza. Circa 250 persone sono state evacuate dall'edificio, oltre a 15 residenti di un vicino condominio.

L'incendio ha provocato il crollo del tetto del locale. Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe essere stato causato da fuochi d'artificio e sono in corso le ricerche di una persona che ha sparato con una pistola lanciarazzi all'interno del locale.

A large fire broke out at night in the Polygon nightclub in #Kostroma, #Russia.



The fire spread over an area of 3.5 thousand square meters, 250 people were evacuated.



According to the latest data, 13 visitors died. pic.twitter.com/Wb7HsrruJM

