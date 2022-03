La Russia vuole invadere anche Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania? I timori e il problema del corridoio di Kaliningrad

La guerra si allarga. Non sul campo, dove al momento sotto attacco c'è l'Ucraina e non altri Paesi confinanti dell'ex Unione Sovietica. Eppure l'area dei Baltici - Estonia, Lettonia, Lituania - e la Polonia, già da qualche giorno sono in allarme perché credono di essere le prossime vittime dell'espansionismo di Putin. Per questo è stato invocato, dopo l'invasione delle truppe russe in Ucraina, l'articolo 4 del Trattato dell'Atlantico del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati