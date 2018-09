Russia, la mamma più straordinaria del mondo ha 81 figli

Martedì 4 Settembre 2018, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tatyana Sorókina è decisamente la mamma più straordinaria della Russia e probabilmente di tutto il mondo. Insieme a suo marito Mikhail Sorokin, Tatyana ha allevato 81 bambini dei quali solo due sono i suoi figli biologici.Al momento dell'adozione la maggior parte dei minori aveva delle problematiche, ma i due coniugi sono sempre stati dell'opinione che con tanto impegno e amore sarebbero riusciti a aiutare i bambini in difficoltà, secondo quanto raccontato da un articolo della ADME.Tatyana è nata Tskhinvali in Georgia in una famiglia numerosa. Una volta sposata si è trasferita con il marito a Rostov sul Don e lì hanno cominciato a adottare bambini emarginati e in difficoltà.Questa toccante storia ha avuto inizio nel 1974, quando una vicina le chiese di prendersi cura di sua figlia che aveva appena un anno. La madre della bambina tornò 5 anni più tardi per portarla in un orfanatrofio, tuttavia Tatyana e Mikhail si opposero e adottarono la piccola.La coppia ha, poi, continuato ad adottare bambini. In totale al momento Tatyana e suo marito Mikhail hanno cresciuto 81 bambini e hanno 62 nipoti e 6 pronipoti.