Russia, messaggio contro la guerra appare sulla tv satellitare mentre parla Putin: «Sangue sulle vostre mani»

Un messaggio insolito è apparso sulle smat Tv in Russia al posto dell'elenco di canali: «Il sangue di migliaia di ucraini e centinaia di bambini assassinati è sulle vostre mani». E poi ancora: «La TV e le autorità stanno mentendo. No alla guerra». Un chiaro segnale a favore dell'Ucraina proprio il giorno della parata a Mosca, in cui Putin ha celebrato il 77° anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista.

Il messaggio contro la guerra potrebbe essere frutto di un attacco hacker. È apparso sugli schermi delle smart TV russe è stato visto anche sulle piattaforme di Yandex, il gigante informatico russo. Come Google, combina molti prodotti sotto un unico ombrello, tra cui un motore di ricerca e un servizio che fornisce i palinsesti televisivi. Su quella pagina, i programmi giornalieri per lo statale Channel One e Russia-1 sono stati anche attaccati lunedì.

Colpito da attacco hacker anche lo Youtube russo

L'equivalente russo di YouTube, chiamato Rutube, è stato colpito. «Dopo i siti di vari ministeri russi, che sono stati costantemente sottoposti a cyberattacchi negli ultimi due mesi, gli hacker hanno raggiunto RUTUBE», ha detto Rutube sul suo canale ufficiale Telegram. «Il nostro hosting video ha subito un potente attacco informatico. Al momento, non è possibile accedere alla piattaforma». La piattaforma di streaming ha poi detto che aveva "localizzato l'incidente" e stava lavorando per ripristinare il servizio normale, e che gli hacker apparentemente non erano in grado di accedere alla sua libreria di contenuti.