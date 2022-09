La Russia ha trasferito segretamente più di 300 milioni di dollari a partiti politici stranieri, funzionari e politici in più di due dozzine di Paesi dal 2014. Lo dice una revisione dell'intelligence americana, scecondo cui l'obiettivo di Mosca era quello di ottenere influenza e consenso all'estero. Il governo degli Stati Uniti stava declassificando alcune informazioni dal rapporto e aveva condiviso informazioni sul finanziamento politico segreto della Russia con altri paesi, ha detto ai giornalisti in un briefing telefonico il funzionario, che ha parlato in condizione di anonimato.

Russia influenza la campagna elettorale in Italia. Il Copasir: «Blog, talk show e social per condizionare i cittadini»

Il segretario di Stato Antony Blinken cita una nuova valutazione dell'intelligence sugli sforzi segreti globali della Russia a sostegno delle politiche e dei partiti solidali con Mosca. Non vengono nominati obiettivi russi specifici. Molti dei massimi funzionari della sicurezza nazionale del presidente Joe Biden hanno esperienza nel contrastare Mosca e hanno prestato servizio nel governo quando il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un'ampia campagna per influenzare le elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e del 2020. Un alto funzionario dell'amministrazione ha rifiutato di dire quanti soldi si ritiene che la Russia abbia speso in Ucraina, dove il presidente Volodymyr Zelensky ei suoi alti vice hanno a lungo accusato Putin di ingerenza nella politica interna. Putin stava spendendo ingenti somme per "manipolare le democrazie dall'interno", ha detto il funzionario.