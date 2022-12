Russia, gli effetti della guerra: militare russo cerca moglie per «amore» e soldi.

Un mobilitato dell’esercito russo è in cerca di una moglie perché non ha parenti a cui lasciare i soldi dell’assicurazione in caso di morte in guerra.

Le pretendenti non sono mancate, questo perché in Russia storie del genere sono all’ordine del giorno.

Nelle scorse settimane un residente della città di Belovo, nella regione di Kemerovo, ha lasciato un insolito appello sui propri canali social. L’obiettivo? Cercare una sposa.

L'uomo ha spiegato di aver ricevuto una convocazione per la mobilitazione parziale mentre si trovava a Omsk, in un campo di addestramento. Dato che è cresciuto in un orfanotrofio, non ha parenti e così il militare ha deciso di sposare una sua connazionale per lasciare in eredità i soldi dell’assicurazione in caso della sua morte in guerra.

«Care ragazze di Belovo. Due settimane fa sono stato mobilitato. Ho 35 anni e si dà il caso che non abbia più parenti e vorrei cambiare la vita di uno di voi», ha scritto il soldato.



L'uomo ha sottolineato che l’ «operazione speciale militare» è una missione pericolosa e che le probabilità di morte sono alte: «Dio mi permetta di tornare a casa ma nel caso contrario non voglio che il compenso vada a qualche fondazione, voglio che li prenda una mia concittadina. Possiamo sposarci al Comune di Omsk: non ho criteri per un candidato. Lasciami il tuo numero di telefono e ti richiamerò», si legge nel post dell'uomo.

Non sono mancati i commenti (e i numeri di telefono), scherzosi e seri, sotto il post del militare.

Di seguito alcune testimonianza rilasciate al sito d’informazione Newsomsk.

«Sì, ho lasciato il mio numero di telefono: ho deciso di provare a chattare con lui per vedere se la cosa funzionasse. Ma nessuno mi ha chiamato», ha spiegato una delle potenziali spose.

«Ho scritto il numero di telefono di un'amica a cui non importava del matrimonio ma della richiesta di aiuto da parte dell’uomo. Ma non ci sono stati ulteriori sviluppi della vicenda», ha raccontato un'altra ragazza.

E alla fine arriva la sposa

Si è scoperto che alla fine la sposa è stata trovata ed è già arrivata a Omsk. Il suo nome è Nadezda ed è madre di tre figli che sta crescendo da sola perché vedova.

La storia è diventata virale e ha catturato l’attenzione la curiosità dei media locali. Il soldato ha raccontato le sue motivazioni su uno dei canali Telegram.

«Quando ho compilato i documenti per la mobilitazione mi sono reso conto che se non hai parenti, i fondi vengono trasferiti a qualche organizzazione. Ho capito i rischi e volevo solo cambiare la vita di qualcuno per essere ricordato in qualche modo».



Secondo i regolamenti delle autorità russe, se un soldato muore al fronte, la sua famiglia riceverà un risarcimento per un importo di 12,5 milioni di rubli, circa 190 mila euro.



«Ho scelto non tanto una moglie ma una persona da aiutare nella vita . È stata la prima a rispondere al mio post. È una brava donna, lo percepisco. La sua vita non è facile, ha perso il marito in un incidente» – ha concluso il militare.

Al momento, la coppia ha già fatto domanda per la cerimonia nuziale.