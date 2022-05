Russia, dai missili ai battaglioni tattici: «Perso il «25% delle forze». La strada in salita per lo Putin

«Oggi è il settantaduesimo giorno di un conflitto su vasta scala e non vediamo ancora la fine della guerra. Non sentiamo e non vediamo alcun desiderio da parte russa di porvi fine». Il primo a essere convinto che la guerra sarà lunga, e che a dispetto dei rovesci e delle umiliazioni subite sul campo Putin non ha nessuna intenzione di mollare, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dai media di Kiev. Ma la domanda è: fino a quando...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati