Nuovo G8 per la Russia. La guerra in Ucraina divide il mondo e il peso delle sanzioni grava sulle economie. Così Putin si è inventato un forum politico composto da paesi che non aderiscono alle sanzioni occidentali contro Mosca. Ad annuciarlo il presidente della Duma (parlamento) russa, Vyacheslav Volodin, su Telegram, ripreso dalla Ukrainska Pravda.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati