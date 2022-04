Guerra in Ucraina, l'esperto: «Se Mosca rischia il collasso, può diventare più aggressiva»

Giusto o no mandare in Ucraina sempre più armi, sempre più pesanti? «Lo scopriremo col tempo», dice Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes. «Al momento, abbiamo la presunzione che neanche con le ultime decisioni si raggiungerà la soglia che può indurre i russi ad attaccarci o alzare il livello dello scontro sul territorio ucraino. Quanto all'Italia, è una scelta che coincide con una lettura del nostro interesse nazionale, cioè non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati