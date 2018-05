Russia, il popolo anti-Putin scende in piazza: «Non è nostro zar». Scontri e arresti

«Non è il nostro zar». Con questo slogan, sostenitori dell'oppositore Aleksei Navalny hanno protestato in decine di località della Russia, a partire da Mosca e San Pietroburgo, contro l'insediamento di Vladimir Putin a un nuovo mandato come presidente lunedì. L'oppositore russo è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, a Mosca.



A Krasnoyarsk ci sono stati tafferugli con le forze di sicurezza che hanno fermato alcuni attivisti. A Tomsk, è stata fermata la coordinatrice locale del movimento di Navalny, Ksenia Fadeeva. Ieri diversi attivisti erano stati fermati a San Pietroburgo, Krasnoyarsk, Krasnodar, Tambov, Kemerovo e Cheboksary.



Il corteo a Mosca inizierà attorno alle 14 (le 13 in Italia) nonostante il divieto delle autorità. Le proteste sono state organizzate in vista dell'insediamento al Cremlino di Vladimir Putin per il suo quarto mandato presidenziale, ufficialmente previsto lunedì, a meno di due mesi dal trionfo elettorale del leader russo alle presidenziali.

Sabato 5 Maggio 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 14:01

