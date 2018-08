Russia, Putin vola in Germania tra ritardi e prove d'intesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Agosto 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 12:37

Vladimir Putin, in Austria, danza con la sposa, la ministra degli Esteri austriaca Karin Kneissl che lo ha invitato al suo matrimonio, e lascia aspettare Angela Merkel per una buona mezz'ora. Ma giunto al castello di Meseberg, al fianco della cancelliera, il presidente russo ha rilanciato gli interessi comuni nella partnership coi tedeschi, spingendo soprattutto sul gasdotto Nord stream 2, che rafforzerebbe l'Europa. Il progetto che Donald Trump vuole sanzionare fornisce in effetti il terreno di intesa fra Berlino e Mosca, alla ricerca di un riavvicinamento pragmatico, in chiave anti Usa. Ed è Merkel a sottolineare subito «la responsabilità della Russia e della Germania» nel trovare «soluzioni ai conflitti internazionali».Un'apertura, prima di iniziare un bilaterale per nulla facile (il secondo nel giro di tre mesi dopo Sochi), arriva subito sul ruolo dell'Ucraina: Putin non ha escluso la possibilità che Kiev continui ad esercitare un ruolo nel transito del gas, anche dopo la costruzione del nuovo gasdotto.Un tema meramente economico, dal suo punto di vista. E in questo il presidente russo ha assecondato la linea della cancelliera, la quale ha posto i suoi paletti per continuare a collaborare.