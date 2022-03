Russia, le sanzioni non adottate: ecco quali sono e perché non sono state ancora attivate

In arrivo una nuova ondata di sanzioni occidentali alla Russia per l'aggressione all'Ucraina. Londra allarga la “black-list” a 65 nuove società e personalità russe, tra cui anche la banca di stato Gazprombank, azienda che opera nel campo della Difesa e che è principale produttore del drone Orion usato da Mosca; gli Stati Uniti procedono a “bloccare” altri 400 tra individui e aziende: per l'esattezza, come ha reso noto il Tesoro americano, si...

