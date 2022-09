Russia, spari nella scuola: almeno 13 morti (tra cui 7 bambini) e 21 feriti

Paura e morte in Russia. Sparatoria in una scuola della città russa di Izhevsk, capitale della Repubblica dell'Udmurtia: 13 persone, tra le quali anche bambini, sono state uccise, 21 i feriti. Lo riportano i media russi. Uccisi anche due insegnanti e due guardie di sicurezza. I bambini rimasti vittime sono 7.

A shooting has occurred at school 88 in Izhevsk #Russia. According to preliminary data, the school security guard was killed, ten people were injured pic.twitter.com/DDTskjXJDM — RoINTEL (@RoINTEL) September 26, 2022

L'aggressore, scrive la Tass, si sarebbe suicidato secondo quanto riferisce il governatore locale. L'ufficio stampa del ministero dell'Interno della repubblica russa dell'Udmurtia, su Telegram ha precisato che «la polizia ha trovato il corpo dell'uomo che ha aperto il fuoco.

At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago.



Mobilization isn’t helping mental health in the country. pic.twitter.com/PzUzQO3mpO — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2022

Secondo quanto riferito, si sarebbe suicidato. Al momento, si sa che 13 persone sono morte e circa 20 ferite per le sue azioni, ma il numero delle vittime è in corso di aggiornamento».

In precedenza, il presidente dell'Udmurtia, Alexander Brechalov, aveva affermato che era stato ucciso un dipendente della scuola e che fra le vittime c'erano anche alcuni bambini.