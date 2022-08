Zaporizhzhia, Mosca: «Spari sulla centrale nucleare, colpito un tetto»

Zaporizhzhia, è alta tensione. Le forze russe hanno denunciato spari da parte dell'esercito di Kiev «molto vicino» alla centrale nucleare. I colpi, secondo Mosca citata da Interfax, avrebbero colpito il tetto di una struttura dell'impianto.

Il bombardamento delle forze ucraine - secondo quanto affermato da Vladimir Rogov, membro dell'amministrazione della parte della provincia sotto il controllo russo, dove sorge l'impianto - ha danneggiato il tetto di un edificio della centrale dove è immagazzinato materiale radioattivo per alimentare i reattori, riferisce l'agenzia russa Ria Novosti.

Alta tensione

«Formazioni delle forze armate dell'Ucraina stanno sparando oggi in modo continuo in direzione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e degli insediamenti vicini. Un'immagine mostra un colpo d'artiglieria da 155 mm sul tetto dell'unità speciale n.1 nel territorio della centrale nucleare. Il colpo è stato sparato dalla città di Nikopol, sul lato opposto del Dnepr. Per il bombardamento è stato usato un obice M777 fabbricato negli Stati Uniti», affermano le autorità filorusse.

Zelensky: ricatto nucleare russo

Gli attacchi russi nell'area della centrale di Zaporizhzhia mirano a compiere un «ricatto» nucleare nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dall'Ukrainska Pravda. «La Russia è l'unico terrorista al mondo che è riuscito a trasformare una centrale nucleare in un campo di battaglia e fa costantemente di tutto per far allarmare l'Europa, dove il vento può portare queste radiazioni se, Dio non voglia, accade un disastro», ha detto il leader di Kiev.

«Perché la Russia lo fa? Perché la Russia compie un ricatto dalle radiazioni? Lo stesso obiettivo, completamente cinico, completamente calcolato: intimidire gli ucraini, intimidire tutti gli europei. Ricatto e coercizione. Questa è una pressione per il bene dei propagandisti dello Stato russo e i funzionari potrebbero dire che non è colpa della Russia, ma qualcun altro ha creato un'altra crisi, e si suppone che quest'altra persona dovrebbe essere influenzata, e si suppone che sia necessario negoziare con il Cremlino proprio a questo scopo», ha aggiunto Zelensky.

Entrerà domani nel porto di Venezia la nave «Zumrut Ana», partita dall'Ucraina il 20 agosto scorso, dal porto di Chornomorsk nei pressi di Odessa, con a bordo 6.300 tonnellate di olio vegetale. Il viaggio del cargo è stato possibile dopo l'autorizzazione della delegazione dell'Onu che da Istanbul coordina le operazioni di export di cereali dal paese in guerra. Non è ancora fissato l'orario in cui la nave si muoverà dalla rada - vanno valutate anche le condizioni di marea - per entrare nel canale ovest - cereal dock a Marghera.

Kiev annuncia controffensiva a Kherson

L'Ucraina ha avviato una controffensiva nella regione di Kherson, nel sud del Paese. Lo ha annunciato il comando militare meridionale ucraino. «Oggi abbiamo iniziato azioni offensive in varie direzioni, anche nella regione di Kherson», ha affermato Natalia Humeniuk, portavoce del comando, stando a quanto riporta il Guardian. Una versione confermata anche dall'agenzia ucraina Ukrinform che cita Serhiy Khlan, un deputato del Consiglio regionale di Kherson, secondo il quale le truppe ucraine sono penetrate nella prima linea difensiva russa sul fronte di Kherson.