Visti, il Ft: Ue verso la sospensione dell'accordo con la Russia

Blocco ai viaggi e ai soggiorni dei russi in Europa . Questa sarebbe l'ennesima sanzione pronta a partire contro la Russia e contro la sua guerra all'Ucraina. L'Unione europea sarebbe pronta a rispondere l'accordo sui visti con Mosca. Lo riporta il 'Financial Times', citando i funzionari europei.

Secondo il quotidiano finanziario britannico, i ministeri degli Esteri dell'Unione, già nella riunione del programma la prossima settimana a Praga, sosterranno la sospensione dell'accordo di facilitazione dei tra vistie e Russia .

Prezzo gas alle stelle, cosa sta accadendo? Le 5 domande chiave (e le risposte) per capire la crisi energetica

Una richiesta venuta da molti Paesi europei, per impedire ai cittadini russi di recarsi in Europa con visti turistici. Se infatti - spiega il 'Financial Times' - alcuni Paesi, come Repubblica Ceca e Polonia, hanno smesso di rilasciare i visti, dopo l'invasione dell'Ucraina, altri hanno continuato a farlo, consentendo così ai russi di viaggiare ovunque nell'area Schengen.

L'accordo sui visti tra Ue e Russia è già stato parzialmente sospeso a fine febbraio, ma una sospensione più ampia renderebbe ai russi più complicato, più costoso e più lungo richiedere ogni tipo di visto per l'Unione europea.