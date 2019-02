CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Febbraio 2019, 09:13

«Tutte le strade portano a Roma». George Papadopulos, ex consigliere per la politica estera di Donald Trump, l'uomo-chiave nello scandalo del Russiagate, è sicuro che l'Italia abbia avuto un ruolo centrale nel caso delle presunte mail hackerate a Hillary Clinton e poi promesse allo staff di Trump per procurargli un vantaggio nella corsa alla Casa Bianca. Del resto Papadopulos conosce molto bene l'Italia: la sua compagna, la casertana Simona Mangiante, è finita anche lei sotto i riflettori dei media americani che in passato hanno persino paventato dubbi sulla sua nazionalità attribuendole origini russe. Papadopulos e Mangiante, in collegamento da Los Angeles, hanno deciso di raccontare al Mattino la propria versione: «Più che in Russia dicono bisogna indagare sul ruolo italiano in questa vicenda». Intanto già questa settimana il nuovo ministro della Giustizia Usa, Bill Barr, dovrebbe annunciare alla stampa il risultato del lungo lavoro investigativo svolto in questi anni dalle agenzie di intelligence statunitensi per far chiarezza sul caso. Se emergesse un coinvolgimento diretto di Trump e confermate le compromettenti relazioni con la Russia, il presidente rischierebbe seriamente di finire sotto impeachment. Ma la storia è tutta da scrivere e, tra gli scenari possibili, vede pure quello in cui Trump è stato vittima dello scandalo, finito nel mirino di potenze straniere con l'intenzione di screditarlo per impedirgli l'ascesa alla Casa Bianca. Resta da capire se molti dei documenti ritrovati dall'FBI, ancora secretati, saranno diffusi nel rapporto conclusivo.