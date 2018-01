Russiagate, il procuratore Mueller vuole interrogare il presidente Trump

Mercoledì 24 Gennaio 2018, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2018 15:12

NEW YORK - Il procuratore speciale per le indagini sul Russiagate vuole interrogare Donald Trump. Lo rivelano al Washington Post due fonti, per il momento rimaste anonime, vicine allo stesso Robert Mueller.L’avvocato repubblicano originario di New York, già direttore dell’Fbi dal 2001 al 2013, ha sentito intanto un altro numero 1 del Federal Bureau of Investigation, il suo successore James Comey, e, parallelamente, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. Entrambi congedati dal presidente con un colpo di mano più che di spugna, entrambi ritenuti colpevoli di non averlo lasciato in pace sul fronte dei presunti e torbidi rapporti con i russi.Insomma, la direzione tracciata da Mueller è oramai più che chiara: Comey, Flynn e adesso, finalmente, Trump in persona.Non sarà facile e ci vorrà del tempo. Ma il procuratore ha già dimostrato di saper lavorare assiduamente e in silenzio. La sua tenacia a queste latitudini è cosa nota e la Casa Bianca trema.Pare che gli avvocati del presidente stiano lavorando ad una linea difensiva che tuteli il loro assistito con il preciso intento di evitare un confronto diretto con Mueller. In buona sostanza, vorrebbero che l’eventuale botta e risposta avvenisse per iscritto e non di persona. Non è da escludere, però, che nel giro di qualche settimana i due possano ritrovarsi faccia a faccia.A salvare la forma ci prova Sarah Sanders, la portavoce della Casa Bianca, che garantisce almeno a parole «piena collaborazione» con il team che sta portando avanti le indagini. Anche se non rinuncia a sottolineare che la vicenda è «stanca» e che gli «americani sono pronti a voltare pagina».C’è un’America che vuole vederci più chiaro, però. Che non molla la presa su quella “ostruzione alla giustizia” legata a doppio nodo alla parola impeachment.(La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders durante una conferenza stampa a Washington)