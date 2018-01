Giovedì 25 Gennaio 2018, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 16:16

NEW YORK - «Non c’è mai stata collusione con i russi né alcuna ostruzione alla giustizia. Sapete una cosa? Non vedo l’ora di parlare con Mueller».È un Donald Trump insolitamente sorridente e rilassato quello che si presenta all’ultimo incontro con i corrispondenti alla Casa Bianca prima di partire alla volta della Svizzera, dove a Davos va in scena il World Economic Forum.Il presidente è chiamato ad intervenire venerdì e del messaggio di cui si fa portatore in nome della sua amministrazione si sa già tutto o quasi: ad una visione globale e aperta, il tycoon intende contrapporre nazionalismo e protezionismo. Quel suo “America First” che, del resto, non ha mai nascosto.Ma mentre in Europa le critiche sulle posizioni di Trump ne anticipano addirittura l’arrivo, in America è un’altra la partita che continua a tenere banco: quella del Russiagate.E così, alle recenti indiscrezioni, stando alle quali il procuratore speciale Mueller vorrebbe interrogare il presidente in persona, risponde il diretto interessato dichiarando di non temere l’eventuale faccia a faccia.«Cerchiamo di essere chiari, in modo che possiate capire una volta per tutte: non c’è stata proprio nessuna collusione. Non c’è stata nessuna ostruzione alla giustizia da parte mia. Ripeto: non vedo l’ora di incontrarlo».E, fedele al suo slogan “Fake News!”, aggiunge: «Ciò che mi preoccupa veramente sono le cose che voi giornalisti non riportate. L’economia vola, io vado a Davos per far rientrare nelle nostre tasche una montagna di soldi, di investimenti sbagliati che devono tornare a casa, nel nostro paese. La gente è contenta, è dalla mia parte».Ancora sul Russiagate, qualcuno gli chiede quando potrebbe prendere forma il fatidico incontro con Mueller.«Dicono due o tre settimane. Non ho problemi, ripeto, mi piacerebbe. Non ho problemi a farlo neanche sotto giuramento. Hillary non avrebbe mai accettato una cosa del genere. Io sì, tranquillamente».Un attimo dopo, però, si rifugia dietro al muro dei suoi legali: «Devo parlarne con i miei avvocati, certo. Vediamo cosa mi dicono loro».Ma c’è un altro muro di cui il presidente vuol parlare. Ed è quello con il Messico, cavallo di battaglia instancabile della sua retorica.«Siamo pronti a investire 25 miliardi di dollari. 800 miglia di muro, di fatto abbiamo già iniziato. Ci sono zone selvagge dove non è necessario: montagne, fiumi, aree invalicabili. A tutto il resto penseremo noi».La messa in sicurezza del confine sud è legata a doppio nodo ad un altro tema fondamentale che sta a cuore soprattutto ai democratici: quello dei cosiddetti “sognatori”, dei giovani figli di immigrati clandestini, cioè, spesso privi di documenti e a rischio espulsione.«Niente muro, niente accordo sui DACA».Il Deferred Action for Childhood Arrivals, ossia la politica migratoria che prevede il rinvio del giudizio per arrivi in età infantile.Insomma, Trump apre uno spiraglio al fronte della sinistra a stelle e strisce, ma pretende il finanziamento, ingente, del suo grande progetto. Vero e proprio sogno che gli consentirebbe di tornare al cospetto della “sua” America stringendo tra le mani l’ennesima promessa mantenuta.(Los Angeles, un manifestante chiede al Congresso di non giocare con la sua vita. I "sognatori" a rischio espulsione sono circa un milione)