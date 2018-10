Ryanair, niente rimborso del biglietto per sciopero: tribunale di Barcellona dà ragione alla compagnia

Giovedì 4 Ottobre 2018, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente rimborso del biglietto in caso di cancellazione del volo dovuto a uno sciopero del personale. Una sentenza del tribunale commerciale di Barcellona, conferma quanto già Ryanair aveva affermato in precedenza: la compensazione prevista dalla normativa europea EU261 non è dovuta ai clienti i cui voli sono stati cancellati a causa di un'azione di sciopero interna. La tesi alla base della normativa è che questi sciopero vanno oltre il controllo della compagnia aerea e quindi la compagnia non è dovuta a restituire l'importo del biglietto.«Accogliamo la sentenza del tribunale commerciale di Barcellona che conferma che ai clienti non è dovuta alcuna compensazione quando il ritardo o la cancellazione (dovuti agli scioperi) vanno oltre il controllo della compagnia aerea. Se questi scioperi, portati avanti da una piccola minoranza del personale di bordo Ryanair, fossero sotto ilsuo controllo, non ci sarebbero né scioperi né cancellazioni», ha commentato così la sentenza il direttore del marketing di Ryanair Kenny Jacobs.Nel frattempo arriva il monito della commissaria europea al welfare Marianne Thyssen riguardo gli ultimi aggiornamenti dei termini di contratto della compagnia aerea irlandese. Aggiornamenti, che limitano la possibilità di presentare reclami (per esempio in caso di volo cancellato per uno sciopero) ai soli tribunali irlandesi. Secondo la commissaria questa decisione di Ryanair va contro le regole dell'Unione.