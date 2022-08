Ryanair, sciopero per cinque mesi in Spagna: vacanze a rischio per 1,4 milioni di persone

Cinque mesi di scioperi per l'equipaggio di Ryanair in Spagna. I lavoratori della compagnia aerea hanno annunciato che organizzeranno manifestazioni ogni settimana dal lunedì al giovedì dall'8 agosto al 7 gennaio. Le cause dei disagi? Retribuzione e condizioni di lavoro. I gruppi sindacali USO e Sitclpa chiedono 22 giorni di ferie per il loro personale e due mesi di pagamento extra all'anno. È caos per circa 1,4 milioni di persone pronte ad andare in vacanza. I lavoratori della compagnia aerea budget hanno annunciato che organizzeranno scioperi ogni settimana dal lunedì al giovedì dall'8 agosto al 7 gennaio. I gruppi sindacali USO e Sitclpa chiedono 22 giorni di ferie per il loro personale e due mesi di pagamento extra all'anno

APPROFONDIMENTI IL CASO Caos voli, manca personale: la Qantas Airways chiede ai dirigenti di... ITALIA Aerei solo con passeggeri inseguiti vanamente da aerei solo con...

I dieci aeroporti che dovrebbero essere interessati dall'azione sindacale includono Madrid, Malaga, Barcellona, ​​Alicante, Siviglia, Palma, Valencia, Girona, Santiago de Compostela e Ibiza. Le proteste seguono una serie di scioperi che hanno avuto luogo il mese scorso dal 18 al 21 luglio e dal 25 al 28 luglio. Oltre 300 cancellazioni e 3.000 ritardi sono stati causati dalle settimane di azione durante l'estate.



Caos voli, manca personale: la Qantas Airways chiede ai dirigenti di smistare le valigie (da volontari)

Dieci voli cancellati e 233 ritardi per Ryanair nella giornata di ieri. I disagi hanno riguardato le tratte tra Barcellona e Milano, Minorca, Roma e Londra, Palma di Maiorca e Amburgo. I ritardi maggiori si sono registrati negli aeroporti di Palma di Maiorca (55), Barcellona e Malaga (38), Alicante (24) e Madrid (23).

The Spanish Ryanair cabin crew are planning to strike weekly until January 2023. Monday - Thursday every week. They want better pay and conditions. Starting 8 August.



I usually fly with them a lot for short distances. I won't for now.

— 🏳‍🌈 Frank 🇪🇺 🇺🇦 (@ChillaxBcn) August 1, 2022