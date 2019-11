Schiacciato da una giraffa durante il safari in Sudafrica: è grave

Un minibus turistico ha colpito una giraffa su una strada nel Kruger National Park in Sudafrica.

Dopo l'impatto, l'esemplare è caduto sulla macchina e ha schiacciato gli occupanti, ferendo gravemente il conducente.

LEGGI ANCHE Ecco il leopardo rosa che si nutre di una giraffa: ​la rara immagine catturata da vicino

L'incidente è costato la vita all'animale, oltre a causare il ferimento di due persone.

«Il personale medico si è affrettato sulla scena dell'impatto e ha soccorso l'autista svizzero, trasferendolo in un centro medico in cui si trova in condizioni critiche. Gli auguriamo una pronta guarigione», si legge sul profilo Twitter del Kruger National Park.



La polizia sudafricana ha avviato un'. Rapporti preliminari suggeriscono che la giraffa è entrata ripetutamente in strada e che i turisti non hanno potuto evitare l'impatto.

LEGGI ANCHE Kumi, baby giraffa di 5 mesi condannata all'eutanasia dai veterinari dello zoo di San Diego

«Le persone dovrebbero ricordare che questi animali hanno la priorità nel passaggio [...] Per favore, state attenti, poiché la fauna selvatica non gestisce il concetto di regolamentazione del traffico», hanno ribadito i rappresentanti dei Parchi Nazionali del Sudafrica per chiedere ai loro visitatori di mantenere la massima attenzione per gli animali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA