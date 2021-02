Salario minimo in Europa: Lussemburgo e Irlanda al top, l'Italia resta fuori

Mentre dall’altra parte dell’Oceano il presidente Joe Biden ammette come l’innalzamento del salario minimo a 15 dollari l’ora potrebbe non rientrare nel pacchetto di misure anti-covid da 1,9 trilioni (in occasione di un’intervista alla Cbs Evening News), scatta l’ora dei conti per l’Europa. Dai 332 euro della Bulgaria ai 2.202 euro del Lussemburgo, dal 1° gennaio 21 dei 27 Stati membri dell’Unione riportano infatti un salario minimo nazionale (inteso come la retribuzione lorda prima della detrazione dell’imposta sul reddito e dei contributi previdenziali a carico del dipendente, ndr). Restano escluse Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia, Svezia e Italia.

In particolare, spiega l’Eurostat in un rapporto, 10 dei 21 Stati membri considerati riportano salari minimi inferiori a 700 euro al mese: Bulgaria (332 euro), Ungheria (442), Romania (458), Lettonia (500), Croazia (563), Repubblica Ceca (579), Estonia (584), Polonia (614), Slovacchia (623) e Lituania (642). Per altri cinque Stati, situati principalmente nel sud dell’Unione, la forbice si amplia tra i 700 euro e poco più di 1.100 euro al mese: Grecia (758 euro), Portogallo (776), Malta (785), Slovenia (1.024) e Spagna (1.108). Chiudono il cerchio i sei con salari minimi superiori ai 1.500 euro al mese: Francia (1.555), Germania (1.614), Belgio (1.626), Paesi Bassi (1.685), Irlanda (1.724) e Lussemburgo (2.202).

Il tasso di variazione medio annuo tra gennaio 2011 e gennaio 2021 è stato più elevato in Romania (+11,3%), seguita dalla Lituania (+10,7%) e dalla Bulgaria (+10,4%). Incrementi significativi anche per l’Estonia (+7,7%) la Slovacchia (+7,0%) e la Repubblica Ceca (+6,1%). Sul versante opposto si posizionano Francia (+1,3%) e Belgio (+1,4%), accompagnati da Malta, Irlanda e Paesi Bassi con l’1,7%. La Grecia, invece, è l’unico Stato membro che riporta un tasso di variazione negativo, pari al -1,3%. Ma la percentuale di dipendenti che percepiscono di fatto il salario minimo «può variare notevolmente da un paese all’altro», precisa l’Eurostat. Al mese di ottobre 2018, nel dettaglio, la percentuale di dipendenti pagati meno del 105% del salario minimo era superiore al 10% in Slovenia (15,2%), Bulgaria (14,1%), Romania (13,3%), Polonia (12,1%) e Francia (11,6%). Meglio posizionati, invece, Spagna (0,8%), Belgio (0,9%) e Malta (1,8%).

L’Italia, intanto, resta fuori dai paesi con un salario minimo nazionale. Una riforma considerata tuttavia «indispensabile» dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo intervenuta nelle scorse settimane sul tema, anche per favorire «la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le diseguaglianze anche in termini di gender pay gap». Come sottolinea l’Istituto nazionale di statistica in una memoria depositata lo scorso mese in Commissione lavoro al Senato, le posizioni “a bassa retribuzione” (con una retribuzione oraria inferiore ai 7,66 euro lordi, ndr) nel settore privato extra-agricolo, rappresentano infatti circa il 6% del totale e si concentrano principalmente tra gli apprendisti (oltre il 28%) e gli operai (7,1%). Al primo posto il settore “altre attività di servizi” (22%), seguito da “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (11,3%), “attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento (10,9%) e “attività professionali, scientifiche e tecniche” (7,8%).

I settori con quote di posizioni a bassa retribuzione più contenute sono invece quelli delle “attività finanziarie e assicurative” (0,4%), “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” (0,7%), “estrazione di minerali da cave e miniere” (1,1%) e “fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento” (1,6%). Inoltre, la «diffusione di posizioni a bassa retribuzione è leggermente superiore tra le donne rispetto agli uomini (6,5% contro il 5,5%), tra le persone nate in un Paese straniero rispetto a chi è nato in Italia (8,7% contro il 5,4%) e tra i giovani sotto i 29 anni rispetto alle classi di età più elevate (10,9% contro valori inferiori al 5%)», scrive l’Istat. Per non dimenticare poi le imprese di piccole dimensioni (meno di 10 dipendenti) per le quali si parla del 7,6%, contro il 4% delle imprese con almeno 250 dipendenti e il 6% di quelle con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 249.

Nel mese di dicembre, resta intanto sostanzialmente invariato il Misery index Confcommercio (l’indice che misura mensilmente il disagio sociale generato dalla disoccupazione estesa e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto), con un punteggio di 21,0 (in calo di -0,1 punti su novembre). Ma, secondo la confederazione, l’apparente stabilità è «frutto di un congelamento delle relazioni economiche». «Oltre agli strumenti messi in atto per limitare i licenziamenti e sostenere parzialmente i redditi vi è anche una parte di popolazione, potenzialmente attiva, che ha cessato da alcuni mesi di compiere azioni di ricerca di lavoro», spiega, sottolineando come sia presumibile che nei prossimi mesi una «parte di queste persone inizierà a essere più attiva, sommandosi a coloro che potrebbero perdere l’occupazione (sia dipendente sia autonoma), con un deciso peggioramento dell’indicatore».

