Saluto romano ad Auschwitz, foto choc di tre ragazze in gita scolastica

Sabato 20 Ottobre 2018, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 16:25

Giovani, bionde, carine e con il braccio destro alzato a fare il saluto romano. Sullo sfondo, il campo di sterminio di Aushwitz. La foto, diffusa in Italia da i Sentinelli di Milano , ha in poco tempo fatto il giro del web. Uno scherzo? Una bufala? Pare proprio di no. Le tre ragazze sarebbero già state identificate e rischierebbero fino a tre anni di reclusione.Le adolescenti, il cui volto è stato oscurato poiché minorenni, erano in gita scolastica. Sia la scuola frequentata dalla giovani che le rispettive famiglie sono state subito informate. La foto, inzialmente, era stata pubblicata su Instagram da una delle tre che l'ha cancellata non appena si è accorta del putiferio che ne stava nascendo. Troppo tardi: lo screenshot era già stato fatto e la foto circolava ormai in Rete.In Polonia la legge non vieta l’apologia al nazismo e al fascismo ma se venissero applicate le norme contro la diffusione di sentimenti di odio, le tre ragazzine rischierebbero fino a tre anni di reclusione.