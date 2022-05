Il mondo è ancora sotto choc per l'ennesima strage in una scuola americana. Ieri, 24 maggio, quando in Italia erano da poco passate le 21, il 18enne Salvador Ramos è entrato in una scuola elementare a Uvalde (Texas) e ha aperto il fuoco, mietendo 21 vittime, di cui 19 bambini. Un massacro senza spiegazioni. Ma per entrare nella mente del killer (ucciso dalla polizia), potrebbe tornare utile uno scambio di messaggi con una ragazza, arrivato a poche ore dal fatto. Il nome del suo account Instagram è @epnupues. Ha pubblicato gli screenshoot della chat sul suo profilo. La ragazza dice di non conoscerlo, dice di vivere in California e di essere finita in questa storia in modo del tutto casuale. Di seguito lo scambio tra i due:

La conversazione col killer



@salv8dor: «Hey».

@salv8dor: «Non riposti le mie foto delle pistole?».

@epnupues: «Cosa?».

@salv8dor: «Non riposti le foto delle mie pistole?».

@epnupues: «Cosa? Ma cosa c’entrano le tue pistole con me?».

@salv8dor: «Volevo solo taggarti».

@epnupues: «Sono confusa».

@salv8dor: messaggio che non si vede

@epnupues: «Ma perché?».

@salv8dor : «Non lo so. Sii grata che ti ho taggata».

@epnupues: «No, fa paura amico».

@salv8dor: «In che modo?».

@epnupues: «So a malapena chi sei e mi tagghi in una foto con delle pistole».

@salv8dor: «ugh»

IL GIORNO DELLA STRAGE

@salv8dor: «Sto per».

@epnupues: «Cosa? Stai per cosa? Buongiorno».

@salv8dor: «Te lo dico prima delle 11, buongiorno».

@epnupues: «Buongiorno cosa?»:

@salv8dor: «Ti scrivo fra un’ora»

@epnupues: «Ok, ok».

@salv8dor: «Ma devi rispondere. Ho un piccolo segreto che ti voglio dire».

@epnupues: «Sto per fare un riposino perché non sto bene, ma se sono sveglia ti rispondo».

@salv8dor: «Scommettiamo?».

@epnupues: «Scommettiamo».

@salv8dor: «Sono fuori».



DOPO ORE

@epnupues: «Cosa?».