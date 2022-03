Salvini e Putin, dal «meno male che c’è» al viaggio in Polonia (e in Ucraina) per la pace: cosa è cambiato

La Polonia è il Paese che vuole le sanzioni più dure possibili, anche più dure di quelle che pretende il resto della Ue, contro la Russia di Putin. E dove si avvia prossimamente Matteo Salvini, l’ex putinista? Proprio a Varsavia, a riprova che il suo distacco dallo zar Vladimir è completo o almeno così deve sembrare. E annuncia che sta valutando anche di andare in Ucraina, per una manifestazione per la pace. Si lavora per l'organizzazione.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...