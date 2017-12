San Pietroburgo, bomba artigianale in un supermercato: 10 feriti. Sostenitori Isis esultano

Olay yerinden gelen ilk görüntüler... Yapılan açıklamaya göre bölge tahliye edildi. Patlamanın sebebinin ise depo dolabı olduğu belirtiliyor. #StPetersburg pic.twitter.com/GgyzXFYjjG — MEDYAHABER.COM (@medyahabercom) December 27, 2017

L'ordigno scoppiato all'ingresso del supermercato 'Perekrestok' nello shopping center Gigant Hall di San Pietroburgo, dove si trova l'area che ospita gli armadietti usati per depositare borse e valige, aveva un potenziale esplosivo pari a 200 grammi di tritolo e conteneva materiale letale, come ad esempio chiodi o bulloni. Lo ha fatto sapere il Comitato Investigativo russo, che ha aperto un'indagine criminale per tentato omicidio

Gli inquirenti seguiranno «tutte le piste possibili» per capire chi si cela dietro all'esplosione. Così la portavoce del Comitato Investigativo Svetlana Petrenko a Interfax.

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 22:07

Esplosione all'ingresso di un supermercato a San Pietroburgo. Almeno 4 persone sono state ferite e oltre 50 persone sono state evacuate dall'edificio. «C'è stato un botto. I servizi di emergenza sono già sul posto: l'evacuazione è stata completata e non c'è stato nessun incendio», ha detto all'agenzia di stampa Tass un funzionario del dipartimento locale del ministero delle Emergenze. Sostenitori di Isis stanno inneggiando in rete «se Dio vuole daremo ai crociati un assaggio della loro stessa medicina». Lo riferisce Rita Katz, direttrice dell'organizzazione Site che monitora l'attività jihadista sul web.