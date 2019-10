Sánchez vs Trudeau, il successo del «premier Instagram»

Giovedì 3 Ottobre 2019, 09:33

Non c'è soltanto il bell'aspetto ad accomunare il premier canadese Justin Trudeau e il primo ministro spagnolo facente funzioni Pedro Sánchez, ora in corsa per un nuovo mandato come capo del governo di Madrid. Trudeau e Sánchez hanno molto in comune, dall'età, 47 anni, all'agenda politica. Entrambi coltivano con attenzione la propria immagine e fanno un uso sapiente dei social network come Instagram e Twitter. È POLITICO a scrivere nell'aprile del 2019 che per capire meglio Sánchez basta guardare a Occidente e più precisamente al Canada. Entrambi guidano i partiti più longevi del loro Paese, hanno raggiunto il potere quasi inaspettatamente ed entrambi adesso sono in piena campagna elettorale. Sánchez e Trudeau condividono la stessa visione politica, si dicono favorevoli all'immigrazione, si presentano come leader attenti alle istanze femministe e, anche se in modi diversi, si confrontano con l'ascesa del populismo.La Spagna accoglie molti più migranti dell'Italia, che al contrario grida all'emergenza in modo ingiustificato. Uno dei gesti che aveva contraddistinto sin dall'inizio l'esecutivo del socialista Sánchez era stata la disponibilità nel 2018 ad accogliere la nave Aquarius e i suoi 630 migranti nel porto di Valencia, dopo il no dell'Italia. Per Sánchez, la decisione era stata presa al fine di evitare una "catastrofe umanitaria". Poco dopo, il Ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell aveva sottolineato che il gesto del premier non era solo una scelta personale, ma sarebbe servito ad aumentare la consapevolezza tra i leader europei della necessità di una soluzione condivisa al problema migratorio. Questo accadeva nel 2018, ad agoso 2019 Pedro Sánchez ha invece affrontato le critiche per il caso della Open Arms, a cui il premier aveva offerto il porto sicuro di Algeciras, in Andalucia, dopo 18 lunghi giorni. Troppo tardi, secondo il sindaco di Barcellona Colau. Mentre, per i popolari, Sánchez "sbandava" nelle decisioni in materia di politica migratoria. Sebbene alcune scelte di Sánchez possano essere lette in chiave elettorale, il think-tank​European Council on Foreign Relations (ECFR) ritiene che la Spagna possa aver trovato una soluzione allla sfida populista dell'immigrazione. Un approccio razionale che fa leva sulla cooperazione con gli altri Paesi europei. La Spagna ha più volte invocato la riforma del diritto di asilo, favorendo la solidarietà e il principio della responsabilità condivisa. Sánchez, inoltre, ha promesso