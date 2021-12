Sanna Marin, serata in discoteca del premier Finlandese dopo il contatto con un positivo: arrivano le scuse

Bufera su Sanna Marin dopo la serata in discoteca del premier Finlandese dopo il contatto con un positivo al Covid. E dal premier ora arrivano le scuse. Sabato sera, poche ore dopo che il ministro degli esteri finlandese era risultato positivo al Covid, Sanna Marin, nonostante avesse avuto contatti con lui, è andata a ballare in discoteca. Lo riporta la Bbc. A parziale discolpa del capo di governo finlandese va ricordato che inizialmente le è stato detto che non aveva bisogno di isolarsi perché era stata vaccinata con due dosi.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, 14enne muore ad Ancona: ​Martina non si era potuta vaccinare LA RICERCA Omicron, la variante «neutralizzata» dalla terza dose del... L'EPIDEMIA Variante Omicron in Campania, guariti il manager di Caserta e i...

No vax in terapia intensiva «crescono del 32%»: il dato (allarmante) degli ospedali

Covid, 14enne muore ad Ancona: Martina non si era potuta vaccinare

Il messaggio sul cellulare

In un secondo tempo però le era stato inviato sul cellulare di lavoro un altro messaggio che le consigliava di evitare contatti sociali. Messaggio che però la Marin non ha visto dal momento che aveva dimenticato il telefono a casa. Si è accorta del nuovo avviso solo la domenica e ha subito effettuato un test che è risultato negativo al virus.

Il post su Facebook

Se in un primo tempo Marin ha difeso il suo comportamento, in seguito, in un post su Facebook ha ammesso che avrebbe dovuto ricontrollare i messaggi e soprattutto adottare un comportamento più giudizioso. «Mi dispiace molto per non aver capito che dovevo farlo», ha scritto Marin Secondo le linee guida Covid finlandesi, chiunque abbia ricevuto una doppia dose di vaccino non ha bisogno di isolarsi se entra in contatto con un positivo. Ma le linee guida consigliano alle persone di evitare i contatti sociali se sono in attesa di fare un test per il Covid. Per il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, esistono delle linee guida separate per ministri e dipendenti del governo che raccomandano anche di limitare i contatti sociali subito dopo l'esposizione con un contagiato. Parlando oggi con i giornalisti in parlamento, la premier Marin ha detto che non le è mai stata fornita questa guida e ha ribadito la responsabilità delle sue azioni e si è nuovamente scusata. È stata una rivista di gossip, Seiska, a pubblicare le foto del primo ministro in un nightclub di Helsinki con gli amici il sabato sera.