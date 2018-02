Santo Domingo, in centinaia bloccati in aeroporto: scoppia il caos, ecco cosa sta succedendo

Centinaia di passeggeri sono bloccati all'aeroporto internazionale di Santo Domingo dopo che le autorità dominicane hanno sospeso la principale compagnia aerea del Paese, Pawa Dominicana, per non aver pagato i debiti. Le autorità avevano annunciato il 27 gennaio che avrebbero sospeso le operazioni della compagnia per almeno 90 giorni perché la società deve 3 milioni di dollari di imposte e di tasse aeroportuali al governo e altri 5 milioni a privati.



I passeggeri arrivati a Santo Domingo con altre compagnie e in attesa di coincidenze con la Pawa non hanno al momento modo di raggiungere le loro destinazioni finali, molti dormono in aeroporto. La compagnia non ha voluto commentare, ma ha detto ai passeggeri che saranno rimborsati in due-tre settimane.



"LAVORIAMO PER SOLUZIONE" La compagnia aerea dominicana Pawa, sospesa dalle autorità locali per non aver pagato debiti, in una nota sul proprio sito invita «i passeggeri a non presentarsi agli sportelli» della compagnia nell'aeroporto di Santo Domingo «perché restano chiusi». E assicura di «lavorare con le autorità per cercare una soluzione a questa situazione che sta causando disagi a migliaia di passeggeri». La compagnia garantisce inoltre il rimborso dei biglietti aerei «nelle prossime settimane».

Venerdì 2 Febbraio 2018, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 17:02

