Santone accusato di aver stuprato centinaia di donne: le vittime hanno dai 9 ai 67 anni

Sabato 29 Dicembre 2018, 22:14 - Ultimo aggiornamento: 30 Dicembre, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È accusato di aver stuprato centinaia di donneconosciuto come, sedicente santone brasiliano. Al momento, tuttavia, è stato arrestato per quattro episodi di violenza sessuale dalla Procura Generale di Goias, mentre le segnalazioni sono quasi 600. Lo riporta Agencia Brasil.Dal momento in cui la task force è stata creata il numero di denunce è continuato ad aumentare. L'ufficiale della Polizia Civile di Goiás, André Fernandes, ha confermato che la richiesta di arresto preventivo contro Joao de Deus dopo che le donne hanno testimoniato separatamente e hanno raccontato storie simili riguardo le presunte azioni criminali del medium. Ci sono inoltre segnalazioni di presunti abusi anche da sei paesi esteri: Germania, Australia, Belgio, Bolivia, Stati Uniti e Svizzera. Le vittime possono presentare le segnalazioni alla mail denuncias@mpgo.mp.br.Il 76enne praticava quelle che venivano descritte comenel suo tempo ad Abadiania, nello Stato di Goias. È stato accusato di abusi che sarebbero avvenuti anche quest'anno, due "con inganno" e due "su persone vulnerabili”. Sono 225 le vittime potenziali identificate, con età comprese fra 9 e 67 anni.