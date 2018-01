Sara, la modella morta nel mistero: il corpo trovato smembrato dentro due valigie

Lunedì 29 Gennaio 2018, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2018 11:53

in condizioni misteriosee attrice 28enne americana. Il corpo senza vita della giovane è stato trovato giovedì notte decapitato e smembrato dentroall'interno del bagagliaio di un'auto di lusso, una BMW nera, parcheggiata in una strada residenziale di Aloha, in Oregon. Per l'omicidio sarebbe stato fermato un uomo.Fonti riferiscono, si legge su 'Oregon Live', che il sospetto avrebbe cercato di uccidersi , tagliandosi la gola e i polsi, prima di essere arrestato dalla polizia giovedì notte. Zghoul, che aveva lavorato come attrice, modella e doppiatrice, lascia un figlio, secondo quanto riferisce il 'Dailymail', che riporta anche le dichiarazioni sulla giovane di un amico di famiglia: "Sara era divertente, gentile e una grande madre".In un comunicato stampa pubblicato su Facebook dall'ufficio dello sceriffo della contea di Washington si legge che un uomo di Aloha è in custodia dopo che il corpo di una donna di 28 anni, Sara Zghoul, è stato trovato lo scorso giovedì all'interno di un'auto in una strada residenziale vicino all'incrocio tra Southwest Sarala Street e Southwest Hargis Road.Durante le loro indagini i detective hanno identificato il sospetto. Poco dopo le 23, gli agenti del dipartimento di polizia di Beaverton lo hanno localizzato vicino a Southwest Murray Boulevard e Southwest Teal Boulevard e lo hanno fermato. La sua identità, si legge nel comunicato, verrà resa nota in un secondo momento. L'ufficio dello sceriffo della contea di Washington invita infine chiunque abbia informazioni a contattare gli investigatori.