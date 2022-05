Missili Sarmat e Kinzhal con testate nucleari: la Russia mostra i test e la tv di Stato rende accettabile la guerra atomica

Dal pesante missile intercontinentale RS-28 Sarmat (o Satana 2 per la Nato) al missile ipersonico Kh-47M2 Kinzhal (pugnale), entrambi in grado di portare testate nucleari e formalmente non intercettabili: la tv di Stato russa ne parla e la tendenza è facilmente individuabile. Si tenta, insomma, di rendere accettabile all'opinione pubblica l'uso delle armi nucleari. In ballo la stessa tv di Stato che narra di un'operazione speciale e non di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati