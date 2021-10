Sauna killer, morte asfissiate 4 persone della stessa famiglia in un resort di lusso

Giallo in Albania. Quattro turisti russi sono stati trovati morti in una località balneare occidentale del Paese. La ha reso noto la polizia albanese precisando che i turisti sono stati trovati asfissiati nella sauna di un resort nel villaggio di Qerret venerdì sera. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della morte a causa delle indagini in corso, riporta il Guardian. I russi, di età compresa tra i 31 ei 60 anni, facevano parte di un gruppo che soggiornava da una settimana presso il resort a cinque stelle. Gli investigatori ritengono che siano membri della stessa famiglia.

APPROFONDIMENTI CALABRIA Cosenza, esalazioni tossiche da una vasca di mosto d'uva:... IL GIALLO Le ultime ore di Giulia, una cena e poi le fiamme sulla barca a... LA SCIENZ Vulcano Eolie, vapori dal suolo: vietato l'accesso al cratere

Turisti morto in sauna, indagini in corso

Le vittime sono marito e moglie di 60 e 59 anni, la loro figlia Katya di 31 anni e il compagno 37enne di quest'ultima. Le autorità hanno interrogato l'intero staff dell'hotel per venire a capo del mistero della morte dei quattro. Sembra che le vittime avessero ordinato dei drink poco prima, ma la polizia sta esaminando il sistema di ventilazione della sauna.

Parlando con gli investigatori, il dipendente dell'hotel che ha scoperto i quattro cadaveri ha indicato nelle 22:30 l'orario del suo arrivo nell'area sauna. Avrebbe chiamato più volte per avvertire che le bevande e la frutta richiesta erano pronte. Poi ha fatto il tragico ritrovamento.