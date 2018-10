Saviano, premiato in Francia: «Vorremmo tenerlo ma tornerà in Italia»

Medaglia d'oro della città di Nancy a Roberto Saviano, durante la tournée per l'uscita in Francia di 'Piranhas', traduzione dell'ultimo libro 'La Paranza dei bambinì. «La sua presenza qui è un grande onore per la città di Nancy, città animata da valori umanistici, che cerca di combattere l'oscurantismo», ha dichiarato durante la cerimonia il vicesindaco di Nancy ed ex giudice antiterrorismo, Gilbert Thiel, riferendosi, tra l'altro, alle parole pronunciate da Matteo Salvini: «In nome della libertà e dell'eguaglianza il ministro dell'Interno ci ha invitato a ricevere Saviano e possibilmente tenerlo qui con noi. Lo avremmo fatto volentieri ma sono sicuro che la sua lotta lo poterà nuovamente in Italia». L'autore ha espresso gratitudine alla città e ai cittadini che lo hanno accolto affettuosamente, tra baci e abbracci. «Questa accoglienza - ha commentato durante la visita di questo fine settimana - non mi procura solo gioia, mi fa sentire protetto: che esistano ancora delle terre resistenti mi fa sperare». Un riferimento, tra l'altro, alla storia di Nancy, che durante la Seconda Guerra Mondiale scrisse gloriose pagine della resistenza al nazifascismo. Da giorni, Saviano moltiplica le interviste sui media francesi, oltre che gli incontri con i lettori, come ieri a Le Monde Festival nell'auditorium gremito dell'Opera Bastille di Parigi dove ha lanciato un appello a «combattere tutti i giorni» perché oggi l'Europa «è in guerra», per il momento una «guerra d'informazione». E ancora: «io sono nella merda e ogni giorno di più, ma nella mia sconfitta mi sento più grande della loro vittoria». Poi un avvertimento al pubblico parigino, «l'Italia è da sempre un laboratorio». Salvini e l'avvento dell'estrema destra al potere? «Guardate l'Italia, probabilmente state guardando il vostro futuro».

Lunedì 8 Ottobre 2018, 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA